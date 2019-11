Atletica leggera : ragazze strepitose alla prima fase provinciale della corsa campestre

E’ iniziata la stagione delle corse campestri con la prima gara andata in scena, sabato 9 novembre a Misano Adriatico. La squadra giovanile del Gruppo Podistico Atletico di San Marino era presente con pochi atleti a causa dell’influenza. Tuttavia, non sono mancati risultati di rilievo. La compagine femminile riservata alle categorie ragazze (12-13 anni) e cadette (14-15 anni) è al comando della classifica provinciale con 62 punti, con Margherita Zafferani che vince nella propria categoria e porta 25 punti. Meno bene i maschietti, che raccolgono 25 punti e si piazzano al 6° posto, il migliore è Nicolò Rossini che raccoglie 15 punti giungendo 4° al traguardo. I più grandi si difendono, nella categoria allieve (16-17 anni) Giulia Orsi vince, mentre Lorenzo Michelotti agguanta il 3° posto, seguito da Manuel Gianni. Soddisfatta la Coach Paola Carinato : “ Per alcuni di loro, è stata la prima esperienza agonistica, e sopratutto nella corsa campestre che dal punto di vista dello sforzo mette a dura prova non solo le gambe, ma anche la resistenza mentale degli atleti. Tutti hanno vissuto nel migliore dei modi questo approccio alla disciplina. ” L’appuntamento è fissato per sabato 23 novembre a Santarcangelo di Romagna. La seconda prova assegnerà i titoli provinciali di corsa campestre, sia a livello individuale che di società.