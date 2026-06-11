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Atletica leggera : Record personale per Giulia Gasperoni nel salto triplo

11 giu 2026
Atletica leggera : Record personale per Giulia Gasperoni nel salto triplo

Giulia Gasperoni ha preso parte al Toscana Meeting Tour Bronze di Pistoia. È un appuntamento agonistico che ha visto protagonisti di spessore : infatti, l’evento è inserito nel Global Calendar di World Athletics con i risultati validi ai fini dei ranking internazionali. La portacolori della San Marino Athletics Academy ha preso parte alla gara del salto triplo, migliorandosi di balzo in balzo. E’ entrata in finale con la misura di 11.34m. L’ultimo HOP, STEP and JUMP è stato quello decisivo, dove l’atleta sammarinese ha balzato a 11.50m. “Non è stato facile gestire il vento che cambiava ad ogni salto. Sono soddisfatta di questo miglioramento e proseguo fiduciosa con la mia preparazione” dichiara Giulia a fine gara.

C.s. - San Marino Athletics Academy




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