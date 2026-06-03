TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Atletica leggera : record personali per Luca Lazzari e Sarah Nilo Gomes

3 giu 2026
Atletica leggera : record personali per Luca Lazzari e Sarah Nilo Gomes

Lo Stadio di Cesena ha ospitato i Campionati regionali assoluti di atletica leggera su pista, ai quali hanno preso parte alcuni atleti del settore giovanile della San Marino Athletics Academy. Inizia la diciasettenne Sarah Nilo Gomes sui 100 ostacoli che corre in 19’’06 ed entra in finale. Purtroppo, l’urto con un ostacolo ne pregiudica la prestazione. La coetanea Lucia Biordi si migliora nel salto in lungo con la misura di 3.98m. Mentre Elisa Biordi si ferma a 3.51m. Emanuele Benvenuti corre i 100m in 11’’80. Doppio impegno agonistico per Luca Lazzari, che prende parte ai 400m nella giornata del sabato con il risultato di 57’’52. Il giorno successivo, si mette in gioco nei 800m, ottenendo la miglior prestazione personale con il tempo di 2’09’’26. “ Siamo contenti dei risultati ottenuti. Sono atleti giovani che fanno parte del nostro vivaio e stanno dimostrando di crescere agonisticamente in armonia con gli interessi tipici di questa età. “ dichiara la Presidentessa del sodalizio sammarinese Paola Carinato.

C.s. - San Marino Athletics Academy




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport