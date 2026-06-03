Atletica leggera : record personali per Luca Lazzari e Sarah Nilo Gomes

Lo Stadio di Cesena ha ospitato i Campionati regionali assoluti di atletica leggera su pista, ai quali hanno preso parte alcuni atleti del settore giovanile della San Marino Athletics Academy. Inizia la diciasettenne Sarah Nilo Gomes sui 100 ostacoli che corre in 19’’06 ed entra in finale. Purtroppo, l’urto con un ostacolo ne pregiudica la prestazione. La coetanea Lucia Biordi si migliora nel salto in lungo con la misura di 3.98m. Mentre Elisa Biordi si ferma a 3.51m. Emanuele Benvenuti corre i 100m in 11’’80. Doppio impegno agonistico per Luca Lazzari, che prende parte ai 400m nella giornata del sabato con il risultato di 57’’52. Il giorno successivo, si mette in gioco nei 800m, ottenendo la miglior prestazione personale con il tempo di 2’09’’26. “ Siamo contenti dei risultati ottenuti. Sono atleti giovani che fanno parte del nostro vivaio e stanno dimostrando di crescere agonisticamente in armonia con gli interessi tipici di questa età. “ dichiara la Presidentessa del sodalizio sammarinese Paola Carinato.

C.s. - San Marino Athletics Academy







