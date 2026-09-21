Atletica leggera: Risultati super per Olimpus

Atletica leggera: Risultati super per Olimpus.

Weekend di gare ricco di ottimi risultati per la squadra Olimpus che continua a confermare la bontà del suo progetto e l’entusiasmo dei suoi atleti. Aprono la serie dei risultati i Campionati Regionali Individuali Cadetti 2026 di Parma, che vedono Alessio Lazzari arrivare secondo nella marcia 5km e conquistare il titolo di vice- campione regionale di categoria con il tempo di 29:57.92; Cristian Burgal Alfaro ottiene la finale nei 100m Hs con un ottimo 15.35, sugli 80m invece ottime prove di Rodolfo Fagnini, che arriva in finale e ottiene il quinto posto con 9.73 seguito da Stephane Maroncelli (10.19), Martina Poggiali (12.28) e Ilaria Zannoni (12.37). Buone prove anche nei salti, a partire sempre da Cristian Burgal Alfaro che ottiene un 5.38 nel salto in lungo, dove ottengono buone misure anche le cadette Annalisa Martelli, 4.33, e Martina Poggiali che salta 3.85, buono anche il 2.40 di Yasmin Karoui nel salto con l’asta; Ottime prove sui 1000m che vedono Marvin Ronald Gatti chiudere in 3:04.64, Chantal Mularoni in 3:58.36 e Greta Sarti in 3:42.03, chiudono i risultati da Parma il settimo posto di Rebecca Oppioli sui 300m Hs chiusi in 54.20 e il giavellotto di Ilaria Zannoni che lancia 18.70. Parallelamente si è svolto anche il Memorial Rossano Lelli a Castenaso, che ha visto impegnati nei 5000m Stefano Polidori, che ha corso in 17:23.13, e Lorenzo Rastelli, che chiude in 18:06.49

C.s. Olimpus Atletica

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