Atletica leggera : salto in lungo sugli scudi

Un sabato, 19 settembre, all’insegna di grandi soddisfazioni per gli atleti della San Marino Athletics Academy. Inizia Silvia Cenni ai Campionati Italiani master in scena a Campi Bisenzio. La portacolori del sodalizio sammarinese deve far fronte ad un forte vento che spiazza le concorrenti. Tuttavia, riesce, balzo dopo balzo, a migliorarsi fino ad ottenere 4,86m all’ultimo balzo : è medaglia di bronzo ad un solo centimetro dalla seconda nella categoria SF35. Qualche ora dopo, sulla pedana di Parma, Daniel Lotti si cimenta nella stessa disciplina. Anche per lui, l’interpretazione della pedana non è facile e fà un primo salto, molto lungo. Senza scoraggiarsi, il quindicenne aggiusta la rincorsa e di balzo in balzo ottiene 5,78m all’ultimo tentativo : è medaglia di bronzo e migliore prestazione personale. Dichiara la Presidente, Paola Carinato : “Oggi, Silvia e Daniel hanno dimostrato grande resilienza e tenacia. Hanno agguantato questi risultati prestigiosi con determinazione. E’ la dimostrazione che non ci sono barriere nel praticare l’atletica leggera : Silvia è la dimostrazione che si può eccellere anche come master, Daniel è pronto a passare, tra qualche mese, nella categoria dei più grandi. Un grazie và ai nostri tecnici che li hanno seguiti in allenamento e sul campo gara : Davide Molinari e Roberto Balducci.”



c.s. San Marino Athletics Academy SMAA









