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Atletica leggera : San Marino Athletics Academy brilla al Memorial Serresi

18 giu 2026
Atletica leggera : San Marino Athletics Academy brilla al Memorial Serresi


Il 17 giugno , lo Stadio Conti di Ancona ha ospitato il Memorial Serresi. Meeting di atletica leggera dedicato a Luigi Serresi, storico dirigente dell’atletica marchigiana. La San Marino Athletics Academy ha partecipato con la sua squadra inclusiva, ottenendo il 10mo posto su 72 società partecipanti. Le migliori della squadra sono state Tea Casadei nel lancio del giavellotto da 500gr con la misura di 27.34m e Giulia Gasperoni nel salto triplo con 11.51m. Entrambe sono medaglia d’argento con il primato stagionale personale. Seguono Daniel Lotti sui 150m corsi in 18’’08 e l’atleta paralimpico Teo Flores Lazcano nel getto del peso da 5 kg con la misura di 6.32m, portano rispettivamente 24 e 22 punti alla squadra. Ginevra Sovrini stupisce tutti nel salto in alto cadette migliorandosi di oltre 9 centimetri. Supera l’asticella a 1.43m. Primato personale anche per Sofia Palmieri nel salto triplo allieve con la misura di 9.76m e per il coetaneo Yuri Zavatta nel salto triplo con 5.12m. Sui 600m, Leon Ceccarelli sfiora il primato nazionale sammarinese con il tempo di 1’52’’80, categoria ragazzi. Sulla stessa distanza, stesso scenario per Daniel Lotti, che conclude la sua fatica in 1’35’’49. Sui 200m, i due atleti paralimpici Sara Valentini e Ruggero Marchetti, hanno corso i 200m in, rispettivamente, 36’’73 e 33’’62. Sulla stessa distanza, Gabriele Castello corre in 27’’93. Momento particolare per gli atleti rimane l’incontro con Gianmarco Tamberi, presente in pedana per allenamento. “ E’ una squadra giovane e inclusiva che cresce bene, dimostrando impegno e costanza negli allenamenti. Ne andiamo tutti orgogliosi.” dichiara la Coach Paola Carinato.

Comunicato stampa
San Marino Athletics Academy




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