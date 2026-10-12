Atletica leggera, San Marino Athletics Academy: Elisa Pellegrini esordisce alla mezza maratona di Pisa

Domenica, 11 ottobre si è svolta la Pisa Half Marathon, gara competitiva Fidal fra le mezze maratone più veloci d’Italia e attraversa i luoghi più suggestivi della città. Era presente Elisa Pellegrini, all’esordio sulla distanza. La portacolori della San Marino Athletics Academy è riuscita a mantenere un ritmo regolare fino al 17° chilometro. La mancata assunzione di liquidi l’ha costretta fermarsi, per poi ripartire e concludere la sua fatica in 1’47’’14. Dichiara l’atleta : “ Sono felicissima di questo traguardo raggiunto con soli 5 mesi di allenamento.” Le compagne di squadra, Melissa Michelotti e Martina Tomassini hanno partecipato alla 21 km di San Pancrazio, correndo in 1h35/36 come allenamento di avvicinamento alle gare di novembre. Soddisfatto l’allenatore, Gianluigi Macina : “Le atlete si stanno preparando al meglio per gli appuntamenti importanti di novembre. Melissa esordirà nella Maratona a Firenze e Martina nella mezza maratona a Ravenna”.

C.s. San Marino Athletics Academy.







