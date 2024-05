Atletica leggera: San Marino Athletics Academy sbanca nel salto in lungo al 1° Track Meeting di Pesaro

Il 1° Track Meeting organizzato dalla PAF di Pesaro l’11 maggio ha regalato tante soddisfazioni agli atleti della San Marino Athletics Academy. E’ il settore salti ad ottenere ottimi risultati tecnici : inizia Tommaso Stacchini nel salto in alto vincendo la medaglia d’argento con la misura di 1,34m. Nel salto in lungo, 4 atleti arrivano a podio con il record personale : Daniel Lotti vince con la misura di 4.72m nella categoria ragazzi (12-13 anni), Sarah Nilo Gomes vince nella categoria cadette (14-15 anni) con la misura di 4.51m, seguita, sul terzo gradino del podio da Sofia Palmieri con 4.31m. Nella categoria ragazze, Valeria Zanna è d’argento con la misura di 3.77m nel salto in lungo e nei 60m con 9’’27. Sofia Vandi la segue sul podio al terzo posto con il tempo 9’’54. Il getto del peso cadetti si merita due medaglie : d’argento per Alain Podeschi con la misura di 8.81m e di bronzo per Tommaso Stacchini con 7.95m. Tante medaglie, ma non solo : migliori prestazioni personali sui 80 ostacoli per Gaia Bernardi con 14’’64, sui 300m per Matilde Giorgetti con il tempo di 49’’44, nel salto in lungo per Lucia ed Elisa Biordi con la misura rispettivamente di 3.75m e 3.39m, Gaia Barbieri con 3.53m e Letizia Zafferani con 3.27m.

Grande soddisfazione del team tecnico che segue il settore giovanile della SMAA : “ Questi risultati non mi sorprendono, gli atleti hanno nelle gambe un lavoro tecnico costruito settimana dopo settimana : grazie ai nostri allenatori specialisti come Davide Molinari per il salto in alto ed Eraldo Maccapani per il salto in lungo e grazie alle famiglie che proseguono il lavoro svolto sulla pista con sane abitudini di vita. Non c’è fretta per il risultato top perché stimo che a quest’età ci si debba anche divertire e coltivare altre passioni oltre lo sport.” dichiara la Presidentessa della San Marino Athletics Academy Paola Carinato.

c.s. San Marino Athletics Academy