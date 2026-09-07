Atletica leggera: San Marino Athletics Academy vince Premio Qualità e Campionato Paralimpico Aics

Il 60° Campionato Nazionale Aics di atletica leggera e 13° Memorial Pietro Mennea si è svolto allo Stadio di Riccione dal 4 al 6 settembre. 43 associazioni sportive, dalla Sardegna al Friuli, passando per la Calabria, si sono sfidate e contese il prestigioso Premio Qualità. È stato un campionato all’insegna dell’inclusione sportiva, dove i risultati degli atleti paralimpici sono stati conteggiati con tabelle proprie e inseriti nella classifica. Mission che l’Associazione italiana Cultura e Sport porta avanti da tempo. Era presente anche la San Marino Athletics Academy, che sposa in toto la mission dell’ente, con atleti dalla categoria esordienti a master, senza dimenticare il settore paralimpico. Sono 18 i titoli nazionali Aics vinti dagli atleti del sodalizio sammarinese, di cui 4 paralimpici. Le prestazioni dei singoli atleti hanno portato sul gradino più alto del podio la San Marino Athletics Academy con 7126 punti, davanti a Olympia Athletic Team di Roma, 7027 punti, e ASD Risorgive di Vicenza, 5496 punti. Sempre oro è per San Marino Athletics Team per quanto riguarda la classifica del Campionato Paralimpico Aics. Dichiara la presidentessa, Paola Carinato: ”È un ottimo risultato di squadra, costruito sul campo. Tutti hanno contribuito al raggiungimento di questi due primi posti. Colgo l’occasione per ringraziare i tecnici per l’ottimo lavoro svolto, gli educatori per aver assecondato gli atleti paralimpici e le famiglie per aver accompagnato i propri figli in questo percorso di alta inclusione sportiva.”

C.s. - San Marino Athletics Academy







