Atletica leggera: Simone Piva salta 2,00.

Simone Piva, portacolori della San Marino Athletics Academy, esordisce nella stagione outdoor al Meeting di apertura che si è svolto allo stadio Olimpico di Serravalle, sabato 12 aprile. In una sfida avvincente con l’atleta cattolichino Tommaso Arduini, Simone salta con grande maestria l’asticella a 1.91m. La misura di 1.94m viene superata al secondo tentativo. Entrambi gli atleti, rimasti soli in gara richiedono la misura di 2,00m : è il minimo per la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati ad Andorra. Al primo tentativo, l’asticella cade. Simone aggiusta la rincorsa e salta con agilità l’asticella a 2,00m in un esplosione di gioia dei tanti tifosi venuti ad assistere alla gara. Soddisfatto l’allenatore Davide Molinari che dichiara : “ Gli atleti stanno lavorando bene, siamo molto contenti dei risultati. Oggi, in particolare, Simone con la misura di 2,00 ha dimostrato tutto il suo talento. Anche Probo Benvenuti è in forma : ha ottenuto le proprie migliori prestazioni personali sia nei 100m con il tempo di 11’’12 che nei 200m con 22’’17. Continuiamo a lavorare con serenità, compatibilmente con gli impegni degli atleti in vista di appuntamenti importanti.” Nei 100m, si mettono in luce anche Lorenzo Michelotti con il tempo di 11’’56, Emanuele Benvenuti con 11’’95 e il più giovane Simone Zoffoli con 12’’06. Gabriele Gasperoni sale sul secondo gradino del podio nel getto del peso da 5kg, categoria allievi. Il diciasettenne sammarinese ottiene il record personale al secondo lancio con la misura di 11.33m. Nel salto in lungo donne, Sarah Nilo Gomes esordisce all’aperto con la misura di 4.99m, seguita dalla compagna di squadra Silvia Cenni, di ritorno alle gare dopo la maternità, con 4.56m. Infine, sui 800m, il sedicenne Luca Lazzari, per nulla intimorito dal qualificato gruppo dei partenti, corre i suoi 800m più veloci di sempre con il tempo di 2’15’’39.

