Atletica leggera: tanto oro per gli atleti del GPA San Marino

Atletica leggera: tanto oro per gli atleti del GPA San Marino.

Da Cesena a Palmanova e a Modena, gli atleti del Gruppo Podistico San Marino salgono sul gradino più alto del podio.

Al Meeting giovanile di Cesena del 30 aprile , Alain Podeschi (categoria ragazzi) vince la gara del getto del peso da 2 kg con la misura di 11.82m. La staffetta ragazze 4x100m, formata da Sofia Vandi, Gaia Bernardi, Tea Casadei e Matilde Giorgetti si mette la medaglia d’argento al collo con il tempo di 58’’4. Alessandro Bruni si mette in luce al Meeting nazionale di Palmanova del 1 maggio. In pedana, ci sono ottimi specialisti del salto in lungo. Al terzo salto, il venticinquenne rompe gli indugi e con la misura di 6.83m và a vincere la gara davanti all’atleta delle Fiamme Oro Padova Francesco Dicati.

Il 3 maggio, al Meeting provinciale di Santarcangelo, Alain Podeschi vince nuovamente la gara del getto del peso, mentre la staffetta maschile (categoria ragazzi) composta da Jacopo Cavalli Zannoni Tonelli, Alain Podeschi, Tommaso Stacchini e Daniel Lotti sale sul secondo gradino del podio con il tempo di 57’’6. Medaglia di bronzo per Matilde Giorgetti nel salto in alto.

A Modena, il 7 maggio, Tea Casadei rompe subito gli indugi nella gara del vortex con un ottimo primo lancio a 36.98m e vince la gara.

Dichiara la Coach Paola Carinato: “Gli allenamenti svolti negli ultimi mesi stanno portando i loro frutti. Sono molto contenta di come stanno crescendo questi giovani atleti, sia dal punto di vista tecnico, che come atteggiamento positivo verso l’evento competitivo.”

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: