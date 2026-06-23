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Atletica leggera, tre podi per le fortissime master della San Marino Athletics Academy

23 giu 2026
Atletica leggera, tre podi per le fortissime master della San Marino Athletics Academy

Fine settimana caratterizzato dai Campionati regionali su pista master a Cesena, dove le atlete master della San Marino Athletics Academy sono salite ben tre volte sul podio. Inizia Silvia Cenni nel salto in lungo, categoria SF 35. Dopo aver fatto un nullo al secondo salto che valeva oltre i 5 metri. La portacolori della San Marino Athletics non si dà per vinta e al terzo tentativo salta 4.85m. Risultato che la sacra Campionessa Regionale con 672 punti, precedendo la modenese Viola Bragaglia che si ferma a 4.21m. Silena Stolfi vince il titolo di Campionessa regionale categoria SF50 nel getto del peso da 3 kg con la misura di 8.29m davanti alla bolognese Luisa Molari (6.72m ) e la piacentina Eleana Groppelli (6.60m). Risultato che le vale 732 punti. L’atleta sammarinese si mette in gioco anche nel lancio del martello da 3 kg e sale sul secondo gradino del podio con la misura di 16.59m, dietro alla fortissima atleta ravennate Simona Giorgi (39.30m).

C.s. - San Marino Athletics Academy




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