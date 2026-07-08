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Atletica leggera : trema il record sammarinese salto triplo femminile

8 lug 2026
Atletica leggera : trema il record sammarinese salto triplo femminile

Dopo un primo rinvio per evento atmosferico, il 2° Meeting Modena Atletica si è svolto regolarmente lunedì 6 luglio allo Stadio Comunale Ferrarini di Castelfranco Emilia. Giulia Gasperoni ha preso parte alla gara del salto triplo sfiorando il record sammarinese assoluto.
Dopo un primo salto, nullo di pochi centimetri, la portacolori della San Marino Athletics Academy balza a 11.38m assicurandosi così l’ingresso in finale. Nel quarto tentativo, l’atleta sammarinese balza a 11,77m sfiorando il record sammarinese (fermo dal 2024 a 11.80m). Giulia conferma il suo ottimo stato di forma con il quinto salto a 11.75m. La sensazione, uscendo dallo Stadio Ferrarini, è che il record sammarinese del salto triplo abbia le ore contate.

Comunicato stampa
San Marino Athletics Academy




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