Atletica leggera : Trofeo Città di Misano da record sammarinese

Le ragazze della San Marino Athletics Academy stabiliscono il nuovo record sammarinese nella staffetta svedese al Trofeo Città di Misano del 2 settembre. Parte Emma Buscarini dai blocchi e dopo 100m in curva consegna il testimone a Letizia Zafferani. Per lei sono 200m da correre per consegnare il testimone a Gaia Barbieri. La staffetta della SMAA è terza in questo momento. Gaia corre i 300m in 49’’1 e riduce il ritardo sulle avversarie. Silvia Macina parte con un’altissima frequenza e una dopo l’altra supera le altre atlete, correndo i 400m che la separano dal traguardo in 1’12’’. Le ragazze, nate nel 2012 e 2013, migliorano il precedente record sammarinese di 7 secondi, fermando il cronometro a 3’01’’39. “ E’ un risultato buonissimo in una disciplina poco frequente nelle gare giovanili. Le condizioni meteo ideali e l’ottima pista di Misano, rinnovata poco, hanno reso possibile tutto questo. Oltre al fatto che le ragazze si sono allenate per tutta l’estate in vista degli appuntamenti agonistici dell’autunno. Sono veramente orgogliosa di loro. ”, commenta la Coach Paola Carinato.

