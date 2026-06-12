Atletica leggera: Un campionato fatto di risultati, crescita e inclusione

Si è concluso con risultati di grande soddisfazione il Campionato Sammarinese di atletica leggera, andato in scena il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Serravalle. La giovane squadra della San Marino Athletics Academy si è distinta non soltanto per i piazzamenti ottenuti, ma anche per i valori che da sempre rappresentano il cuore del suo progetto sportivo. La partecipazione ha confermato la crescita costante di un gruppo giovane, composto da atleti che stanno maturando esperienza e competenze tecniche gara dopo gara. Particolarmente significativo è stato il risultato raggiunto in un contesto regolamentare che quest’anno ha visto l’introduzione di criteri particolarmente restrittivi da parte della Federazione per l’assegnazione dei punteggi. Più precisamente, questa ha limitato le opportunità di valorizzazione dei risultati. Nel settore salti, sono Tommaso Stacchini e Lucia Casali a mettersi in luce nel salto in alto. Il diciasettenne sammarinese è riuscito a superare l’asticella a 1.75m, mentre l’atleta più esperta ha ottenuto 1.63m. Entrambi sono Campioni Sammarinesi. Nel salto in lungo, è Sarah Nilo Gomes ad agguantare la finale con un balzo a 4.97m. Il settore lanci, ha portato due medaglie nel getto del peso : argento per Silena Stolfi con la misura di 7.44m e bronzo per la diciasettenne Tea Casadei. Gabriele Gasperoni (categoria junior) lancia il giavellotto da 800 gr a 32.10m e nel getto del peso ottiene la misura di 8.90m, portando punti preziosi alla squadra. Emanuele Benvenuti si migliora sui 100m correndo in 12’’03. La diciasettenne Gaia Bernardi si migliora sui 400m con il tempo di 1’08’’51. Le ragazze del mezzofondo trascinano la squadra vincendo il titolo di campionesse sammarinesi. Melissa Michelotti corre i 1500m in 5’06’’99, mentre Martina Tomassini vince i 5000m con il tempo di 19’31’’64. Nelle gare giovanili, salgono sul podio : Daniel Lotti sui 300m con il tempo di 38’’73 (3° posto), Leon Ceccarelli sui 60m con 8’’36 (2° posto) e Silvia Macina sui 60m con 8’’62 (2° posto). Un contributo importante viene portato dagli atleti paralimpici che si sono sfidati sui 400m : Ruggero Marchetti corre in 1’15’’63, seguito da Teo Flores Lazcano con il tempo di 1’15’’96 e Sara Valentini con 1’26’’88. Dichiara la Presidentessa del sodalizio sammarinese, Paola Carinato : “Un ringraziamento particolare và in primis agli atleti che hanno partecipato, ai tecnici che li hanno preparati e alla famiglie che sposano la nostra mission di una pratica sportiva inclusiva. Festeggeremo tutti insieme questi risultati la prossima settimana nella cena conviviale. Sarà l’occasione per rinnovare e condividere lo scopo della nostra società che è quello di contribuire a far crescere sportivi e non, in modo inclusivo e con spirito di collaborazione, rispetto delle regole e supporto reciproco”.

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA







