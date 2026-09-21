Atletica Leggera: week end tutto di corsa per la San Marino Athletics Academy

Sabato 19 settembre, Melissa Michelotti apre le danze alla Ricc10ne Sunset Run 2026, manifestazione competitiva di atletica leggera di corsa su strada di 10 km. La gara omologata Fidal nazionale si è snodata per le vie di Riccione in condizioni climatiche ancora difficili, a causa del gran caldo e del alto tasso di umidità. La portacolori della San Marino Athletics Academy, in piena fase di preparazione per la maratona, è riuscita a mantenere un ritmo costante di 4’04’’ al km, concludendo la sua fatica al terzo posto di categoria con il tempo finale di 40’41’’, a pochi secondi del primato nazionale sammarinese. Melissa dichiara :” Ho faticato un po' negli ultimi chilometri per il caldo e l’umidità, ma le gambe giravano bene”. Domenica mattina, è il turno dell’atleta master Paola Carinato ai Campionati Italiani su pista a Campi Bisenzio. Primatista italiana dei 2000 siepi, categoria SF60, sale sul secondo gradino del podio con il tempo finale di 10’30’’75. Nel pomeriggio, Daniel Lotti completa l’opera con una bella prestazione sui 80m cadetti ai Campionati Regionali di Parma. Ottiene la migliore prestazione personale con il tempo di 9’’83, fuori per un soffio dalla finale.

C.s. San Marino Athletics Academy







