Atletica leggera: Ylenia Gasperoni brilla al Campionato Aics di atletica leggera

Ritorno alle gare con il botto per Ylenia Gasperoni. L’atleta della San Marino Athletics Academy, più volte convocata in nazionale in età giovanile, ha ripreso contatto con la pedana del salto in lungo in occasione del 60° Campionato nazionale Aics che si è svolto a Riccione il 6 settembre. Al terzo balzo ottiene 5.02m, misura che la piazza sul secondo gradino del podio e vale 669 punti WA. E’ medaglia d’argento. Dichiara Ylenia : “ Sono molto felice di questo risultato, addirittura alla prima gara dopo un periodo di pausa. E’ un punto di partenza importante : stò continuando a lavorare con costanza e determinazione per raggiungere nuovi obiettivi.”

C.s. - San Marino Athletics Academy







