TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:00 Accordo Ue: la firma il 19 ottobre 18:09 I tarocchi etruschi da "L'indovino" di San Marino 10:46 Bologna: ufficiale l'esonero di Tedesco, arriva Palladino 10:00 Serravalle, scontro tra auto e moto in via Costa del Bello: motociclista in ospedale | FOTO 08:38 Falsi certificati per evitare i Cpr, perquisizioni anche a Rimini e Ravenna 08:25 Milan, Amorim sfida il Benfica e il suo passato: "Obiettivo vincerle tutte" 07:49 Furti e truffe, cinque episodi in una settimana a San Marino
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Atletica leggera: Ylenia Gasperoni brilla al Campionato Aics di atletica leggera

14 set 2026
Atletica leggera: Ylenia Gasperoni brilla al Campionato Aics di atletica leggera

Ritorno alle gare con il botto per Ylenia Gasperoni. L’atleta della San Marino Athletics Academy, più volte convocata in nazionale in età giovanile, ha ripreso contatto con la pedana del salto in lungo in occasione del 60° Campionato nazionale Aics che si è svolto a Riccione il 6 settembre. Al terzo balzo ottiene 5.02m, misura che la piazza sul secondo gradino del podio e vale 669 punti WA. E’ medaglia d’argento. Dichiara Ylenia : “ Sono molto felice di questo risultato, addirittura alla prima gara dopo un periodo di pausa. E’ un punto di partenza importante : stò continuando a lavorare con costanza e determinazione per raggiungere nuovi obiettivi.”

C.s. - San Marino Athletics Academy




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport