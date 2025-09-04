Atletica, Meeting Trofeo di Misano: nuovi record nazionali per la squadra Olimpus

Ottimi risultati e due nuovi record nazionali per la squadra Olimpus al meeting Trofeo Città di Misano che si è svolto mercoledì 2 settembre. Apre le danze il secondo posto e nuovo record nazionale nella staffetta svedese categoria cadetti ottenuto da Marcello De Luca, Elia Casadei, Andrea Zafferani e Rodolfo Fagnini con un tempo di 2:21.78, seguiti dal terzo posto nella categoria cadette per Ilaria Zannoni, Martina Poggiali, Rebecca Oppioli e Diletta Dimilta, che con il loro 2:38.91 conquistano il nuovo primato nazionale. Terzo posto anche per Margherita Tentoni, Nicole Battelli, Annalisa Martelli e Chantal Mularoni che ottengono il podio della categoria ragazze con il tempo di 3:07.58; Chiudono la serie di ottimi risultati i primi posti di Elia Casadei e Greta Sarti nei 1000m, Stephane Maroncelli e Annalisa Martelli nei 60m e le buone prove di William Venturini e Mathias Bozzo nei 100m e di Stefano Polidori e Giorgi Luca negli 800m.

