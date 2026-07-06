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Atletica, ottime prestazioni dagli atleti Olimpus

6 lug 2026
Martina Muraccini al salto con l'asta
Martina Muraccini al salto con l'asta

Weekend di gara impegnativo per Giammarco Gulini, che questo weekend ha partecipato ai Campionati Italiani Under 20 a Caorle per competere con l’elite dei giovani atleti della penisola. Nonostante la sfida ostica, l’atleta Olimpus ha sfoderato un’ottima performance e, pur avendo un vento a sfavore di -1.9, ha chiuso i 200m in 22.56 rientrando in top 15. Buone anche le prove degli astisti Olimpus Lorenzo Ferroni e Martina Muraccini, che al 7° “Birrasta - Memorial Gian Paolo Papo Bolondi” hanno ottenuto rispettivamente un 4.45m (che vale a Ferroni il suo nuovo primato personale) e un ottimo 3.25m.

C.s. - Olimpus




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Gianmarco Gulini
Gianmarco Gulini.
Lorenzo Ferroni
Lorenzo Ferroni.
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