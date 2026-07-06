Atletica, ottime prestazioni dagli atleti Olimpus

Weekend di gara impegnativo per Giammarco Gulini, che questo weekend ha partecipato ai Campionati Italiani Under 20 a Caorle per competere con l’elite dei giovani atleti della penisola. Nonostante la sfida ostica, l’atleta Olimpus ha sfoderato un’ottima performance e, pur avendo un vento a sfavore di -1.9, ha chiuso i 200m in 22.56 rientrando in top 15. Buone anche le prove degli astisti Olimpus Lorenzo Ferroni e Martina Muraccini, che al 7° “Birrasta - Memorial Gian Paolo Papo Bolondi” hanno ottenuto rispettivamente un 4.45m (che vale a Ferroni il suo nuovo primato personale) e un ottimo 3.25m.

C.s. - Olimpus







