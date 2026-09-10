Atletica paralimpica: 4 titoli nazionali Aics per San Marino

Atletica paralimpica: 4 titoli nazionali Aics per San Marino.

Dal 4 al 6 settembre, Riccione è stato lo scenario del 3° Campionato Nazionale Aics paralimpico. San Marino era presente con 3 atleti allenati da Coach Paola Carinato nell’ambito del progetto della Federazione Sammarinese Sport Speciali in collaborazione con la San Marino Athletics Academy e il Comitato Paralimpico Sammarinese. Inizia il più giovane, Nicholas Selva, nel lancio del vortex. Seguito nelle due giornate di gare dagli educatori Matteo Giardi e Maria Rosa Chiari, l’atleta sammarinese interpreta al meglio la pedana e vince il titolo nazionale. Sui 60m, il dodicenne corre in 25’’82 e si aggiudica il secondo titolo nazionale. Nella categoria adulti, Sara Valentini corre la sua migliore prestazione personale dell’anno sui 400m, in 1’27’’99 e sale sul gradino più alto del podio. Doppia sfida per Ruggero Marchetti, che corre nella mattina di sabato dapprima i 200m in 33’’60 : medaglia d’argento e migliore prestazione personale dell’anno. Nel pomeriggio prende parte ai 400m, portati a termine in 1’19’’07 e vince il titolo nazionale Aics paralimpico. 3 atleti per 5 risultati che portano alla vittoria la squadra paralimpica della San Marino Athletics Academy. Grande soddisfazione esprime la Coach Paola Carinato “ In questi tre giorni di gare abbiamo vissuto momenti di vera inclusione sportiva. Tutti e tre hanno saputo interpretare al meglio le gare dimostrando grande preparazione tecnica e spirito agonistico. Sono stati applauditi con grande entusiasmo dal pubblico, accolti dai giudici con grande professionalità e soprattutto seguiti dagli educatori con grande empatia. E’ un bellissimo risultato di squadra.” Conclude la Presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese, Dott.ssa Eleonora Comellini “Questi risultati sono stati il risultato della sinergia fra la Federazione Sammarinese Sport Speciali, la San Marino Athletics Academy, il Comitato Paralimpico Sammarinese a cui si è aggiunto il supporto del CONS; lavorando insieme si possono raggiungere obiettivi importanti. Non vanno dimenticati la competenza del Coach e l’impegno costante degli atleti, fondamentali per il raggiungimento del prossimo obiettivo: la partecipazione di due paratleti al Grand Prix Internazionale di Paratletica che si terrà a Grosseto a marzo 2027, tappa indispensabile per cercare di ottenere il pass per le Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.”

C.s. - San Marino Athletics Academy

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: