Atletica Paralimpica: 8 ori per i sammarinesi al Campionato Nazionale AICS

3 set 2025
8 ori in 8 gare per gli atleti paralimpici della San Marino Athletics Academy che, grazie a questi risultati, ha conquistato il 2° Campionato Nazionale Paralimpico AICS. La manifestazione si è svolta dal 29 al 31 agosto al San Marino Stadium nell'ambito del 59° Campionato Nazionale AICS, al quale hanno partecipato 400 atleti (di cui 30 paralimpici) di 40 società, provenienti da tutte le regioni italiane. 4 i paratleti sammarinesi in gara, allenati da Paola Carinato: Teo Flores ha vinto l'oro nel lancio del peso (6.60 m) e del giavellotto (8.99 m); Rebecca Marcaccini ha fatto suoi i 60 metri (12" 58); Ruggero Marchetti e Sara Valentini si sono imposti, rispettivamente nella gara maschile e femminile, nei 100 e nei 400 metri: Marchetti coi tempi di 15" 78 e 1' 15" 39, Valentini correndo in 16" 83 e 1' 26" 89; Valentini, Marchetti, Marcaccini e Flores hanno vinto l'oro anche nella 4×400 mista, col crono complessivo di 6' 14" 25.

C.s. Comitato Paralimpico sm




