Atletica paralimpica: buon esordio su pista allo Stadio Olimpico di Serravalle

Il 10 giugno, l’atletica paralimpica sammarinese ha esordito sulla pista di casa allo Stadio Olimpico di Serravalle. I tre portacolori, in ambito Fidal, della San Marino Athletics Academy hanno saputo interpretare al meglio queste prime gare di stagione. Inizia, Ruggero Marchetti sui 100m che corre in 16’’02. Quest’ultimo corre anche i 400m: e’ una sfida su tutto l’anello di tartan con il compagno di squadra Teo Flores Lazcano. Prevale Ruggero con il tempo di 1’15’’63 davanti al diciasettenne Teo con il tempo di 1’15’’69. Anche Sara Valentini si mette in gioco sul giro di pista e termina la sua fatica con il tempo di 1’26’’88. Teo Flores Lazcano esordisce nel getto del peso da 7.26kg con il miglior lancio a 5.21m.

C.s. - San Marino Athletics Academy







