Atletica paralimpica: esordio agonistico d’eccellenza, Valentini ottiene i minimi per i Campionanti Italiani.

Sabato, 12 aprile, in occasione del meeting di apertura della stagione outdoor al San Marino Stadium di Serravalle, tre atleti paralimpici sammarinesi hanno partecipato nel tentativo di ottenere il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani paralimpici di luglio. Esordisce il giovanissimo Teo Flores Lazcano nel getto del peso da 5 kg. Al terzo lancio, il sedicenne ottiene la misura di 6,61 m e si classifica al quarto posto. Ruggero Marchetti inizia la sua stagione outdoor con gare test sui 100m e sui 200m dove corre in, rispettivamente, 15’’69 e 34’’20. Sara Valentini, dopo aver ottenuto il minimo nel getto del peso da 4 kg con la misura di 4.32m (4.00m è il minimo richiesto), corre gli 800m in 3’23’’45 ( minimo richiesto è di 3’50’’). Soddisfatta l’allenatrice Paola Carinato: “Con questa partecipazione gli atleti hanno rotto il ghiaccio. Ora, Sara e Ruggero continueranno la loro preparazione in vista di meeting dove poter ottenere risultati di rilievo sui 400m. Per il giovane Teo, il percorso è più complicato, in quanto partecipare ai Campionati Italiani significa lanciare il peso da 7,26 kg”.

