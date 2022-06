Atletica paralimpica : record personali per Mancini e Zaghini

Gli atleti paralimpici hanno partecipato al Meeting Titano, andato in scena mercoledì 15 giugno allo Stadio di Serravalle. Grazie alla collaborazione tra Federazione Sammarinese di Atletica Leggera e Federazione Sport Speciali è stato possibile far gareggiare gli atleti paralimpici sammarinesi che hanno dimostrato il loro ottimo stato di forma.

In anteprima della gara dei 100m assoluta, Ruggero Marchetti, Davide Zaghini e Thierry Mancini si sono posizionati sui blocchi di partenza sotto l’occhio vigile del Direttore Sportivo della FSSS, Paola Carinato e al colpo di sparo hanno dimostrato di saper interpretare la gara regina della velocità come degli atleti assoluti, ricevendo anche i complimenti dei giudici per l’ottima tecnica.

Il più veloce è stato Ruggero Marchetti con il tempo finale di 14’’96, seguito dal giovanissimo Davide Zaghini ( nato del 2008) con 15’’19 e da Thierry Mancini con 16’’08 ( il quale ha migliorato la propria prestazione personale ottenuta tre giorni a Montecarlo).

Sui 60m, nella categoria ragazzi (11-12 anni), Teo Flores corre in 15’’87, migliore prestazione personale. ( nella foto)

Dichiara il DS Paola Carinato : “ La partecipazione a questa gara dà continuità alla collaborazione tra le due federazioni, FSAL e FSSS, e, allo stesso tempo, segna una importante accelerazione all’insegna dell’inclusione e della performance sportiva. Colgo l’occasione per ringraziare le due educatrici che seguono i ragazzi con molta dedizione : Claudia Casalboni e Ylenia Gasperoni.”

C.S. Federazione Sammarinese Sport Speciali