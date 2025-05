Atletica paralimpica: Ruggero, Sara e Teo ottengono il minimo per i Campionati Paralimpici

Il 24 e 25 maggio, tre atleti paralimpici sammarinesi hanno partecipato ai Campionati Regionali assoluti su pista a Cesena, gara sanzionata Fispes (significa che i risultati conseguiti sono riconosciuti dalla Fispes), nel tentativo di ottenere il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani Paralimpici di Grosseto del 12-13 luglio. Inizia Sara Valentini nei 400m. L’atleta sammarinese percorre il giro di pista con ritmo crescente, tagliando il traguardo con il tempo di 1’21’’84. Il riscontro cronometrico è ampiamente al di sotto del minimo richiesto di 1’30’’00. Sulla stessa distanza, il compagno di squadra, Ruggero Marchetti, parte molto forte e nella seconda parte della gara tira fuori la grinta per ottenere il tempo minimo. Riesce nell’impresa con il tempo di 1’19’’12. Il giovane Teo Flores Lazcano (2009), seguito da Claudia Casalboni, lancia il peso da 7.6 kg a 5.90 m all’ultimo tentativo. Commenta soddisfatta l’allenatrice dell’atletica paralimpica sammarinese, Paola Carinato: “ E’ un risultato storico quello che abbiamo ottenuto in questo inizio di stagione con gli atleti. Tutti e tre hanno saputo finalizzare gli allenamenti nel conseguimento del minimo di partecipazione ai campionati Italiani paralimpici. Questo ci consente di lavorare con serenità nei prossimi 2 mesi, per arrivare ancora più competitivi a Grosseto.”