Atletica Paralimpica San Marino, esordio internazionale per Ruggero Marchetti

Atletica Paralimpica San Marino, esordio internazionale per Ruggero Marchetti.

Esordio internazionale per l'atleta paralimpico sammarinese Ruggero Marchetti, sceso in pista allo Stadio di Chaterly in occasione del Gran Prix di Parigi, tappa del World Para Athletics. Nei 400 metri, categoria T20, Marchetti ha corso in 1' 12" 91, facendo segnare il suo 3° tempo di sempre e chiudendo 8° in una batteria di alto livello. L'atleta ha così superato la classificazione, necessaria per poter rappresentare San Marino in eventi internazionali: come da protocollo, dovrà effettuare la seconda tra non meno di 6 mesi. "Ruggero ha dimostrato di saper gestire una gara internazionale - commenta la coach Paola Carinato - non facendosi impressionare dal livello altissimo degli avversari".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: