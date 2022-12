ATLETICA PER TUTTI – sabato 3 dicembre Stadio di Serravalle

L’atletica si fa in quattro, come i quattro componenti della staffetta che vedrà gareggiare insieme gli atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali e atleti assoluti nella giornata di sabato 3 dicembre. Giovani atleti alle prime armi riceveranno il testimone da atleti esperti, come a lanciarli verso il mondo dello sport. L’evento, organizzato dalla FSSS in collaborazione con il Gruppo Giudici Gare della Federazione Sammarinese Atletica Leggera, vuole celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con disabilità proponendo un momento inclusivo. Gli atleti parteciperanno a gare di corsa sui 50m (i più giovani) e 100m, salto in lungo ed infine la staffetta mista. La competizione inizierà alle ore 9:00 presso la pista di Atletica Leggera dello Stadio di Serravalle. In caso di maltempo, le gare si svolgeranno all’interno, nel Pistino coperto. Alle ore 13:00, premiazione degli atleti.