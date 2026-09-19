Attiva-Mente a Sport in Fiera: motori, diritti e un incontro speciale con Kimi Antonelli

Attiva-Mente a Sport in Fiera: motori, diritti e un incontro speciale con Kimi Antonelli.

Uno stand per incontrarsi, la passione per i motori e una proposta concreta per rendere lo sport più accessibile. Attiva-Mente partecipa a Sport in Fiera 2026, in programma dal 18 al 20 settembre al Centro sportivo di Serravalle, portando nella manifestazione l’impegno per uno sport nel quale ogni persona possa trovare spazio, opportunità e strumenti per partecipare. A rendere particolarmente speciale questa esperienza, anche l’incontro allo stand con Kimi Antonelli, pilota Mercedes in Formula 1 e ospite della manifestazione organizzata dal CONS. Un momento di incontro e una foto insieme che entrano con piacere nei ricordi dell’associazione, alla quale resta la gioia di aver condiviso un pezzetto di questa giornata con un grande protagonista dell’automobilismo.

I motori sono anche al centro del contributo che Attiva-Mente ha voluto portare a questa edizione: la presenza della Mototerapia, resa possibile grazie alla collaborazione con gli amici della 3zero3 Racing Team – No Limits. Un’esperienza che mette insieme emozioni, divertimento e occasioni di partecipazione, con lo spirito di vivere una passione condivisa, anziché rimanerne semplici spettatori.

Accanto alle attività, Attiva-Mente porta a Sport in Fiera anche il proprio impegno per i diritti. Allo stand le cittadine e i cittadini sammarinesi possono sottoscrivere sei Istanze d’Arengo, tra cui l’Istanza con cui l’associazione chiede l’istituzione di un Fondo pubblico per gli ausili sportivi e le attrezzature adattate per le persone con disabilità.

Una carrozzina sportiva, una handbike o una protesi per l’attività fisica possono fare la differenza tra il desiderio di cominciare e la possibilità concreta di farlo. Il loro costo non dovrebbe diventare una barriera: la proposta chiede infatti un sostegno non soltanto per l’agonismo e gli atleti di alto livello, ma anche per l’avviamento allo sport, l’attività scolastica, amatoriale e ricreativa. Per chi vuole gareggiare, certo, ma anche per chi desidera semplicemente muoversi, divertirsi e stare insieme agli altri.

Attiva-Mente ringrazia il CONS e l’organizzazione di Sport in Fiera, gli amici della 3zero3 Racing Team – No Limits, le volontarie e i volontari e tutte le persone che si fermano allo stand per conoscere le attività dell’associazione e sostenere le sue iniziative. Un grazie speciale anche a Kimi Antonelli per il gradito incontro.

Nello sport si può arrivare primi o ultimi. Quello che non dovrebbe accadere è essere esclusi ancora prima di partire.



Attiva-Mente (comunicato stampa)



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