Attività su più fronti per la FSPS.

Un altro weekend di intensa attività per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva. Venerdì pomeriggio si è concluso il corso di pesca sportiva aperto ai ragazzi dai 10 ai 15 anni. Nella prova finale si sono contraddistinti Tommaso Casadei, Nicolò Franci e Alessio Conti, primi tre classificati della categoria “più esperti”, mentre Gabriel Roman, Leonardo Gasperoni e Luca Poggiali sono saliti sul podio nella categoria principianti. Sempre venerdì, al lago di Faetano, si è disputata la terza prova del Campionato Sammarinese Carpa Lago a squadre e per società. La prova è stata vinta con 6 penalità dalla squadra B della Cannisti Dogana composta da Marino Gasperoni, Sergio Scarponi e Simone Zucchi. Domenica mattina, invece, al Lago Pascoli di Rimini si è disputata la seconda prova per la selezione della squadra Nazionale 2023 Over 55. Nella categoria Master (Over 55) si è imposto Romano Valeriani davanti a Roberto Gasperoni e Antonio Menicucci. Nella categoria Veterani (Over 65) la vittoria è andata a Renzo Francioni, secondo posto per Lino Giardi e terzo Luciano Valentini.

