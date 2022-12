Attività Subacquee, premiati i campioni sammarinesi nelle varie specialità

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee si è ritrovata sabato 17 per premiare i propri atleti e per consegnare i titoli di campioni sammarinesi nelle varie specialità.

La serata, che è stata occasione anche per scambiarsi gli auguri in vista delle imminenti festività natalizie, è stata aperta con la consegna di un riconoscimento alla Protezione Civile di Bellaria-Igea Marina per la collaborazione reciproca durante l’anno. La sinergia tra le due è avvenuta, prima, in occasione del volo delle frecce tricolori, occasione nella quale la Federazione ha prestato aiuto con un gruppo di volontari in caso d’intervento; poi durante l’estate nel corso minisub, nel quale la Protezione Civile ha organizzato la logistica per la giornata in mare dei bambini.

Emma Bollini ha ricevuto la targa di riconoscimento sportivo per aver vinto il premio di Studente-Atleta 2022 consegnatole dal Panathlon Club. Conferita una targa anche a Camilla Sansovini, che nel corso della stagione si è resa protagonista di un nono posto in Coppa del Mondo. Per La Federazione le due atlete grazie alle loro prestazioni hanno reso onore a essa, contribuendo allo sviluppo del nuoto pinnato.

Successivamente, si è passati alle premiazioni dei campioni del Titano. Nel campionato di apnea vince Alvaro Casali, seguito da Aldo Babboni e Davide Cesarini. Joseph Zonzini si aggiudica il titolo nella specialità fotografia subacquea, secondo Leonardo Zafferani e terzo Fabrizio Giacomoni.

Combattuta l’annata del campionato di nuoto pinnato, che nella classifica maschile premia al primo posto Mirko Conti,seguito sul podio da Federico Fabbri e Luigi Renzi. Nel femminile si laurea campionessa Emma Bollini, che prende il titolo in favore di Camilla Sansovini, seconda, e Aurora Toccaceli terza.

Sono state premiate anche le giovani esordienti Giulia Arlotti, Elisabetta Cortini, Valentina De Palma, Melissa Fabbri e Maria Kristen Ronci, che al Trofeo Titano hanno debuttato con la Domus San Marino nel nuoto pinnato.

Il presidente federale Leonardo Sansovini desidera ringraziare, inoltre, tutti i volontari che si adoperano per portare avanti il lavoro federale e societario e gli istruttori che organizzano i vari corsi.

