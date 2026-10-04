Awa Games Longe Cote in Costa Azzurra. San Marino presente

Si chiude ufficialmente oggi, sulla spiaggia di Mandelieu-La Napoule, la 7ª edizione degli AWA Games – International Clubs Trophy, l'evento sportivo d'élite dedicato all’AquaWalking (Longe-Côte) che ha visto sfidarsi i migliori club francesi e internazionali. L'evento, organizzato dall'associazione Alison Wave Attitude (AWA), ha riunito nel weekend del 3 e 4 ottobre 2026 ben 11 club europei provenienti da Francia, Italia, San Marino, Spagna, Lituania e Lettonia, confermando la Costa Azzurra come capitale internazionale di questa disciplina acquatica in forte crescita. La competizione interclub ha valorizzato le origini storiche del Longe-Côte, focalizzandosi in particolare sulle spettacolari prove con la pagaia singola e doppia. Nella competizione dei 200 m. binome pagaia hanno conquistato un meritatissimo argento i nostri atleti sammarinesi Elia Moroni e Simone Saraceni. Simone Saraceni invece ha fatto il bis con la medaglia d'argento sui 50m. Pagaia doppia. Gli atleti si sono misurati su percorsi tecnici , intensi, tra cui la combattuta prova degli 800 metri in binomio a mani nude, articolata su un circuito a quattro boe con l'arrivo sulla spiaggia. « Maria Rita Morganti, Presidente del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e Vice Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play è stata chiamata sul podio per la cerimonia ufficiale di premiazione degli atleti classificati, stringendo la mano ai vincitori del primo, secondo e terzo gradino del podio in un momento che ha unito idealmente il sano agonismo ai più puri principi della correttezza sportiva.» Le dichiarazioni degli organizzatori "Questa settima edizione degli AWA Games ha dimostrato lo straordinario spirito di condivisione e il livello atletico raggiunto a livello europeo," dichiarano gli organizzatori di Alison Wave Attitude. "Vedere club di sei nazioni differenti competere con tale intensità a Mandelieu, unendo atleti francesi, italiani, sammarinesi , spagnoli e baltici rappresenta il futuro di questa disciplina." Il successo degli AWA Games 2026 getta solide basi per i prossimi appuntamenti europei, consolidando la sinergia sportiva tra le delegazioni internazionali.



Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP









