AWS annunciato lo show: alle porte dell'inferno.

Annunciato il primo evento live del 2023 “Dopo il grande successo de La leggenda dei Titani il prossimo 15 aprile avremmo il nostro secondo evento live ovvero Alle Porte dell’Inferno” comunica il vice presidente Cristian Guadagno. “A Portile di Modena, nella struttura del GDT Trading Center, avremmo uno show tutt’altro che tradizionale. Ogni campione avrà un match a stipulazione speciale, come il senza regole o a più avversari.” “La costruzione dell’evento non avverrà, come succede per la maggioranza con annunci su interent, ma tutto seguirà la nostra costruzione: tramite le Puntate de “I Titani del wrestling” avrete l’occasione di scoprire ogni singola sfaccettatura della costruzione dell’evento, mentre lo show sarà esclusivo per il pubblico di sala” “I Titani del wrestling è il nostro show televisivo, visibile in varie tv regionali Italiane, mentre sarà a disposizione con una settimana di ritardo, sul canale Youtube della Federazione” dice il vice presidente “Come ultima annotazione, in questo evento ci sarà la collaborazione con l’americana AIWF, storica realta trentennale americana con un forte progetto in Europa. Un onore per una realtà nuova come la nostra” conclude Cris Guadagno che ci invita a seguire la realtà del Titano

