Balestrieri: 2° Gara del Campionato Sammarinese Individuale.

Sabato 12 giugno, 46 Balestrieri sammarinesi hanno disputato la seconda gara di Campionato Sammarinese Individuale di Tiro con la Balestra, una partecipazione tanto determinata quanto numerosa che solo in occasione del Palio del 3 Settembre si riesce ad avere. La vittoria è stata aggiudicata con il massimo del punteggio raggiungibile in gara da Luigi Pasquale Gasperoni, seguito con soli 2 punti di scarto da Mirco Battazza. Il terzo posto invece è stato conteso e conquistato da Marco Balducci in uno spareggio per parità di punteggio con il Presidente Stefano Ugolini e il diciasettenne Ceccaroni Alessandro. Grandissima soddisfazione da parte della Federazione Balestrieri Sammarinesi che vede alla 3° posizione piazzarsi un balestriere entrato tramite il Bando di Arruolamento fatto nel 2020, mentre al 5° posto Ceccaroni che ha fatto finalmente il suo debutto nel Campionato Sammarinese Individuale. Ci auguriamo che anche gli altri ultimi entrati presto possano raggiungere risultati così importanti e che sempre più giovani vogliano avvicinarsi e tramandare le tradizioni di San Marino. Un vivissimo ringraziamento va infine al Maestro d'Arme Edoardo Chiaruzzi per aver organizzato e gestito in maniera impeccabile tale competizione e per essere riuscito ad allenare con risultati così rapidi i nuovi allievi.

Il Presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi Stefano Ugolini



