Banca di San Marino in casa della capolista Budrio.

Venerdì sera la Banca di San Marino sale a Budrio per affrontare, alle 21, la squadra capoclassifica. “Inutile dire che per noi si tratta di una partita complicata – dice Wilson Renzi, coach delle titane. – Per di più, giochiamo in un palazzetto di grandi dimensioni, a un’ora insolita e con palle che non usiamo in allenamento. Budrio è una squadra con due caratteristiche molto evidenti: sbaglia poco in attacco e difende tantissimo. Alla banda Carboni è difficile prendere le misure perché varia sempre i colpi. La centrale Orsi è brava sia a muro che in attacco. Il loro opposto è molto solido e la palleggiatrice è di categoria. Ovviamente noi saliamo a Budrio per provarci. Dovremo non subire in ricezione; lavorare bene in difesa per costringerle alla rigiocata ed essere incisive in battuta2.

CLASSIFICA. Budrio 20, Retina Cattolica 17, Gut Chemical Bellaria 16, Massavolley 15, My Mech Cervia 14, Claus Forlì 13, Fse Progetti Savignano 13, Acsi Ravenna 12, Banca di San Marino 11, Helyos Riccione 6, Flamigni San Martino in Strada 6, Avia Nuova Punta Marina 1, Teodora Ravenna 0.

PROSSIMO TURNO (9^ giornata). Venerdì 13 dicembre ore 21 a Budrio: Budrio - Banca di San Marino.



