Barducci al FIFA Women’s Football Regional Workshop di Zurigo

14 set 2025
Gli scorsi 3 e 4 settembre, Raffaele Barducci ha rappresentato la Federcalcio di San Marino nel consesso del FIFA Women’s Football Regional Workshop di Zurigo – presso la sede della confederazione calcistica mondiale. All’evento hanno preso parte tutte le Federazioni europee, dunque in quota UEFA. Due giorni di lavoro nei quali affrontare ed approfondire i temi legati allo sviluppo del calcio femminile all’interno delle singole Federazioni, nonché sul supporto garantito della FIFA in collaborazione con le altre confederazioni continentali. Sul tavolo elementi programmatici e strategici, quali l’accesso a finanziamenti per progetti di sviluppo tramite FIFA Forward o la strutturazione del Women’s Departiment in seno alla FIFA stessa. A livello nazionale, lo sviluppo di ruoli strategici di governance e leadership all’interno delle singole Federcalcio è stato un tema centrale, così come la discussione del nuovo calendario per le competizioni FIFA e la collocazione delle finestre internazionali. Nei due giorni di lavoro sono stati promossi anche lavori di gruppo che, tra gli altri temi affrontati, si sono incentrati anche sulla salute e la performance delle calciatrici.

C.s. - FSGC

Riproduzione riservata ©

