Enea Ercolani è stato eletto per acclamazione presidente della Federazione Sammarinese Baseball-Softball, rimanendo quindi ai vertici della Federazione anche per il prossimo quadriennio. L’Assemblea elettiva ha confermato in blocco il Consiglio Direttivo formato da Pietro Lonfernini, Francesco Imperiali, Monia Magnani, Federica Grassi, Margaret Fabbri e Aldo Morri. Giuseppe Ercolani e Agnese Giorgetti sono stati votati come i due Sindaci Revisori.

C.s. Cons