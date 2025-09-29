Beach tennis, Campionati Europei: Grandi e Pedini ad un passo dal bronzo

Sono andati vicinissimi al podio Ilaria Grandi e Davide Pedini ai Campionati Europei di beach tennis che si sono conclusi oggi a Creta. I due sammarinesi, dopo aver superato venerdì pomeriggio la coppia lettone Tumsevica – Ribakovs per 4-2 2-4 10-3, ieri pomeriggio hanno centrato l’accesso in semifinale sconfiggendo anche la coppia rivelazione ucraina Golovko – Levchuk per 4-2 4-1. Nella sfida valevole per l’accesso in finale hanno affrontato gli spagnoli Rodriguez Perera – Garcia Gonzales, cedendo solo al long tie break (4-1 1-4 10-4). Questa mattina i due titani sono tornati in campo per giocarsi la medaglia di bronzo contro i lituani Druteikaite – Jurga, che si sono imposti per 5-3 4-2. Un ottimo risultato, comunque, per i due biancazzurri, alla loro prima esperienza europea. In campo questa mattina anche il doppio maschile Galli – Pedini, approdato alla finale del tabellone di consolazione. Contro gli ucraini Levchuk – Radchecko i due biancazzurri si sono dovuti arrendere al long tie-break (4-6 6-4 10-4).

c.s. Federazione sammarinese tennis

