Beach tennis: le sorelle Grandi si aggiudicano due tornei

Prime gare dopo il lungo stop e primi successi per le biancazzurre del beach tennis. Alice Grandi, in coppia con la sorella sedicenne Ilaria, si è aggiudicata nelle ultime settimane due tornei FIT con 750 euro di montepremi.

Il primo, andato in scena due settimane fa a Forlì, ha visto le due sammarinesi aggiudicarsi la vittoria in finale contro Gaia Albini e Valentina Pecci, battute per 6-4 6-2. Di particolare rilievo il successo ottenuto in semifinale contro le due nazionali italiane Greta e Veronica Giusti, anche loro sorelle. Una vera battaglia durata oltre due ore e mezza che ha visto le due azzurre imporsi per 7-6 nel primo set. Identico risultato, ma in favore delle sammarinesi, nel secondo set, con la sfida che si è decisa al long tie - break, portato a casa dalle sorelle Grandi per 10-6. Le sorelle Giusti avevano eliminato ai quarti l’altra nazionale sammarinese, Marika Colonna, in coppia con Giada Valmori.

Domenica Alice e Ilaria si sono ripetute nel 1° FIT indoor andato in scena al Country Club di Castenaso. Dopo una partenza al rallentatore, che ha visto le due sorelle imporsi al long tie-break (7-5 2-6 5-10), non c’è stata storia: semifinale e finale sono state vinte agevolmente dalle due titane (6-3 6-2 e 6-2 6-4), che iniziano a rodare i motori in vista dei prossimi appuntamenti.

Tra due settimane a Forlì si terranno i Campionati Italiani, che vedranno impegnati anche Alvise Galli e Marika Colonna.







Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Tennis