Beach tennis: tornati al lavoro gli atleti della Nazionale

Sono ripresi, al Wonderbay di Serravalle, gli allenamenti degli atleti di beach tennis di interesse nazionale. Nicolò Bombini, Marica Colonna, Alvise Galli e Alice Grandi, seguiti dal selezionatore della Nazionale e tecnico Stefano Pazzini, sono tornati ad allenarsi sulla sabbia dell’impianto sammarinese. Con i tornei internazionali sospesi fino al 31 luglio, la speranza è quella di poter riuscire a disputare qualche torneo in Italia nel mese di agosto. Sono confermati, ad oggi, gli Europei in programma in Bulgaria nel mese di settembre, per i quali si attendono comunicazioni in merito. Sempre a settembre si dovrebbero svolgere i Mondiali individuali a Terracina, originariamente in programma a giugno ma posticipati a causa del Coronavirus.

Federazione Sammarinese Tennis