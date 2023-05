Beach Volley/ Campionato italiano federale per società: Beach & Park nona tra le master 35 donne

Nona piazza per il duo della Beach & Park Volley Claudia Campo - Catia Piccioni nella finale del campionato italiano per società Master 35 femminile che si è tenuto a Bibione dal 26 al 28 maggio. Il team sammarinese ha affrontato una prima fase a gironi, ognuno di tre squadre, che lo ha visto qualificarsi come secondo e piazzarsi undicesimo nel tabellone a eliminazione diretta. In questa prima fase sono arrivate una vittoria per 2 a 1 (21/16 15/21 15/7) contro Roberta Resnati - Elisa Montalbano, coppia della Follow Beach Volley e una sconfitta, sempre al tie-break, da Martina Meggiolaro e Mara Favero (Spark Sport) per 16/21 /21/15 10/15. Nel tabellone principale Campo – Piccioni sono andate fuori agli ottavi, perdendo da Jessica Lamonarca e Silvia Roggero (Follow Beach Volley), ancora una volta al tie-break (11/21 22/20 13/15). “Siamo piuttosto amareggiate perché sappiamo che potevamo fare meglio – dicono le due atlete sammarinesi – Nel tie-break eravamo sopra 10/5 e aver perso fa ancora più rabbia. Speriamo di rifarci in futuro. Comunque vorremmo tanto ringraziare le altre nostre due compagne di club: Cristina Zangheri, che ha giocato molte partite durante la stagione e Stella Casadei che si è infortunata e non ha potuto dare una mano come avrebbe voluto. Se siamo arrivate alle finali nazionali è anche grazie al loro aiuto”.