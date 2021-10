Beach Volley: due open day per i ragazzi

Beach Volley: due open day per i ragazzi.

La Beach & Park Volley San Marino organizza, con il patrocinio della Federazione Sammarinese Pallavolo, corsi di beach volley aperti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Gli allenamenti (sotto la guida di esperti istruttori qualificati Fipav e Fspav) si terranno all’interno del Centro Sportivo Wonderbay in via dei Giacinti 20 a Serravalle, a partire da questo mese di ottobre fino a maggio 2022, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17.30. Il costo complessivo del corso è di 260 euro ai quali vanno aggiunti altri 20 euro per le spese di tesseramento stagionale e di copertura assicurativa annuale. Per saperne di più si può scrivere alla mail bpvolley.sm@gmail.com o telefonare allo 0549885678 ma, ancor meglio, si può partecipare ai due OPEN DAY organizzati per il 25 OTTOBRE e 3 NOVEMBRE, sempre presso il Centro Sportivo Wonderbay. E’ l’occasione giusta per chiedere informazioni direttamente ai tecnici e ai dirigenti presenti che saranno lieti di spiegare, per filo e per segno, come saranno strutturati i corsi e di rispondere a tutte le vostre domande.

