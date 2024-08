Biglietteria: disponibili i tagliandi per le prossime sfide di Nazionale e Under 21

Sono in vendita da oggi i biglietti per assistere alle prossime partite casalinghe della Nazionale maggiore e Nazionale Under 21 di San Marino. La prima sfida in programma al San Marino Stadium è quella tra i Titani di Roberto Cevoli e il Liechtenstein, valevole come prima giornata di UEFA Nations League. La gara si giocherà giovedì 5 settembre alle ore 20:45. La Nazionale tornerà poi in campo allo Stadium, sempre per un incontro di Nations League, a novembre per la partita contro Gibilterra: la sfida è in programma venerdì 15 novembre con calcio d’inizio alle ore 20:45. Il costo dei biglietti di ciascuna partita è di € 10,00 per il prezzo intero e di € 5,00 per il prezzo ridotto. In quest’ultimo caso la riduzione si applica per Over 65, Under 12 e disabili.

Nei prossimi mesi tornerà in campo al San Marino Stadium anche la Nazionale sammarinese Under 21 impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria, la cui fase finale si terrà nel 2025. La prima partita per i Biancoazzurri di Matteo Cecchetti è martedì 10 settembre 2024 per la sfida alla Turchia (calcio d’inizio alle ore 20:30). Poco più di un mese dopo i Titani scenderanno in campo per la gara, sempre valevole per le qualificazioni ad EURO 2025, contro la Lettonia: la partita è in programma martedì 15 ottobre 2024 alle ore 18:30. Il prezzo intero dei biglietti relative alle partite di qui sopra è di € 5,00, mentre l’ingresso sarà gratuito per tutti gli Under 15 e disabili.

In caso si volesse avanzare richiesta di accredito media per assistere ad una o più partite, si prega di completare il modulo digitale pubblicato sul sito della FSGC inserendo le informazioni richieste. Domande di accredito riguardanti osservatori o tecnici andranno invece rivolte a ticketing@fsgc.sm. Il termine ultimo per richiedere un accredito è fissato a tre giorni prima della partita, richieste tardive non saranno accolte. La formula per l’acquisto dei biglietti prevede le modalità classiche: online o nei punti vendita. Per la vendita digitale è sufficiente accedere al sito ufficiale di Viva Ticket e fornire i dati richiesti. Fisicamente, invece, ci si potrà rivolgere presso i punti vendita autorizzati Viva Ticket, così come presso la Segreteria Federale nella sede della FSGC (dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 16:00-18:00) e direttamente alla biglietteria del San Marino Stadium solamente il giorno della gara a partire dalle 17:30. Vi informiamo infine che la Segreteria Federale resterà chiusa per ferie da lunedì 12 agosto a domenica 18 agosto.

