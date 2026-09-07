Biglietteria: in vendita i biglietti per San Marino-Finlandia

Sono in vendita da oggi, lunedì 7 settembre, i tagliandi di ingresso al San Marino Stadium per assistere al debutto nella Lega C di UEFA Nations League dei Titani – programmata per sabato 26 settembre alle ore 18:00.

Attraverso i noti canali di acquisto sarò possibile assicurarsi uno o più biglietti:

Acquista online su Vivaticket.com (link attivo dalla data di apertura delle vendite, clicca qui)

Punti vendita Vivaticket

Segreteria Federale (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 su presentazione dei documenti di identità di tutti i richiedenti i biglietti), entro mercoledì 23 settembre 2026

Biglietteria del San Marino Stadium (solo per il giorno dell’incontro, sabato 26 settembre, a partire dalle ore 14:00)

Under 12 ed Over 65 potranno avvalersi di una riduzione rispetto al biglietto intero. Non sarà in ogni possibile entrare al San Marino Stadium in assenza di tagliando ufficiale. Per l’emissione sarà necessario esibire un documento di identità e fornire un contatto telefonico o di posta elettronica.

Tipologia e prezzo dei biglietti // San Marino-Finlandia (26 settembre 2026)

TRIBUNA NORD Categoria 1 € 20,00 // € 10,00 (ridotto) - Categoria 2 € 15,00 // € 8,00 (ridotto)

TRIBUNA SUD, settore ospiti Categoria 1, coperta € 20,00 // € 10,00 (ridotto)

La riduzione del biglietto si applica per chi abbia compiuto 65 anni, per gli Under 12 ed i portatori di handicap. Per il pubblico disabile si rammenta che – se necessaria la presenza di un accompagnatore – quest’ultimo potrà accedere gratuitamente all’impianto insieme all’assistito. Al fine di garantire la più corretta e funzionale accoglienza per i tifosi disabili, se interessati, si invita ad inviare una e-mail a slo@fsgc.sm, anticipando l’interesse all’acquisto di un biglietto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla gara.

C.s. - Fsgc







