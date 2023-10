Bikejoring : Paola&Icy d’argento al 7° Canicross della Valbrenta

Domenica, 8 ottobre, Cismon del Grappa ha ospitato il 7° Canicross della Valbrenta, valido come prima tappa del Trofeo Prolife. 145 binomi si sono sfidati sul percorso di 4 km nelle tre discipline del canicross, scooter e bikejoring. In questa ultima specialità, era presente il binomio sammarinese Paola&Icy. Il percorso tecnico, pennellato nel Bosco delle Fontane in Valbrenta dalla Società Organizzatrice Yamarashi ha messo a dura prova i binomi dove solo l’efficacia di una buona comunicazione e la fiducia che esso condivide fino al traguardo contribuiscono ad una prestazione di rilievo. “ Stò lavorando molto con Icy per migliorare la mia tecnica in mountain bike. Ho piena fiducia in lui grazie all’ottima sintonia che abbiamo. E’ un cane intelligente che sà, da solo, interpretare al meglio il percorso, senza distrarsi.” Dichiara Paola Carinato. La stagione è iniziata al meglio per il binomio sammarinese che sale sul podio aggiudicandosi la medaglia d’argento.

