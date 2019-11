Bilancio positivo per gli atleti della Gens Aquatica San Marino Nuoto alle prime gare della nuova stagione agonistica

E’ stata buona la ripresa della stagione agonistica per gli atleti della Gens Aquatica San Marino Nuoto che si è aperta con la partecipazione, lo scorso fine settimana all’XI Trofeo Città di Cervia per gli esordienti e al 7° Trofeo Unipodium nuoto di Carpi per il gruppo dei categoria. L’esordio dei giovani esordienti è stato molto positivo: medaglie conquistate a parte, tutti hanno migliorato i propri personali gareggiando con grinta e determinazione. Le piccole nuove arrivate hanno affrontato la loro prima gara senza timori, anche grazie al sostegno dei compagni di squadra più grandi. Una nota di merito va alla staffetta 4x50 stile mixed (Lorenzo Gasperoni, Ilaria Ceccaroni, Pietro Pazzini, Emma Venurini) che si è saputa imporre nonostante i validi avversari. Anche a Carpi in diversi sono andati a podio: Chiara Carabini è arrivata prima nei 100 farfalla, Matteo Oppioli primo nei 100, 200 e 400 stile, Loris Bianchi, secondo nei 1500, Giacomo Casadei secondo nei 100 rana e nei 100 stile e terzo nei 200 stile, Beatrice Santi terza negli 800 stile e Carlotta Modula terza nei 50 e 100 stile e nei 100 dorso. I prossimi appuntamenti in calendario sono le qualificazioni Esordienti Sprint il 17 novembre a Cervia per gli esordienti B e il 23 novembre a Forlì per gli esordienti A, mentre il gruppo dei categoria domenica 10 novembre sarà impegnato nell’8° Trofeo Città di Reggio Emilia.