Bilancio positivo per la Società Sportiva Ginnastica San Marino ai campionati nazionali

Bilancio più che positivo per la Società Sportiva Ginnastica San Marino al Campionato Nazionale Silver conclusosi in questi giorni a Rimini. Le prime atlete a scendere in pedana sono state le agoniste Ludovica Delvecchio, Giulia Beccari e Gioia Casali. Ludovica alla sua prima esperienza ai Nazionali Silver, nella categoria LD Allieve3, ha dimostrato precisione ed eleganza sfiorando la qualificazione alla palla. 14° piazzamento per lei a soli 0,225 punti dalla qualifica. Al corpo libero 58° su 112 atlete in gara. Nella categoria LE Allieve3, ottima prova per Gioia Casali che nella classifica generale, al termine dei tre esercizi presentati si è piazzata al 3° posto, centrando la qualificazione per la finale in tutti e tre gli esercizi (5° posto al corpo libero, 5° posto alla palla e 2° alle clavette). Nella classifica generale Giulia Beccari si è posizionata al 17° posto, centrando la qualificazione alla palla con un ottimo 6° posto. In finale, ancora un'ottima prova per Gioia e Giulia. Gioia, al corpo libero, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, migliorandosi poi alla palla dove è salita sul gradino più alto del podio, conquistando il titolo di Campionessa Nazionale. Ottimo 4° posto, alla palla, per Giulia che si è ulteriormente migliorata rispetto alle qualificazioni, ottenendo un buonissimo 12,625. Nella finale alle clavette Gioia si è dovuta "accontentare" della 5° posizione, a causa di un errore che ha compromesso un podio che era assolutamente alla sua portata. Nei giorni successivi è scesa in pedana la categoria LB Allieve3 dove Alice Muccioli, dopo aver eseguito i suoi due esercizi (corpo libero e palla), si è posizionata a metà classifica. Nella categoria LB Allieve2, le più piccole Arianna Bollini e Irene Di Rosa, hanno ottenuto entrambe al qualificazione alla finale al cerchio, finale in cui si sono piazzate rispettivamente in 9° e 4° posizione. Altri bei risultati dalle atlete agoniste più grandi della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Nella categoria LE Junior3, è stata la volta di Nina Franchini e Alessia Balducci. Al termine dei tre esercizi presentati nella fase di qualificazione, tra atlete di ottimo livello, Alessia ha centrato la qualificazione in tutti e tre gli attrezzi con i seguenti piazzamenti: 3° alla palla, 6° al cerchio e 9° al nastro. Anche Nina ha raggiunto la qualificazione per la finale con il 6° miglior punteggio alla fune (16° al cerchio e 18° alle clavette). Nella finale Nina, alla fune, ha confermato la 6° posizione delle qualifiche, mentre Alessia ha conquistato il 6° posto al cerchio, 11° alla palla e 11° al nastro. L'avventura ai Campionati Nazionali Silver di Ginnastica Ritmica si è conclusa con le atlete Vittoria Toscano, Viola Ceccoli e Alice Meloni. Tra numerosissime atlete in gara, provenienti da tutt'Italia, Vittoria nella categoria Individuale Allieve3 LA, ha raggiunto la 99° posizione al corpo libero e la 74° alla palla. Viola, nella categoria Individuale Junior 3 LB, si è piazzata in 22° posizione alla fune e 36° al cerchio, mentre Alice, nella categoria Junior1 LB, si è guadagnata la 34° posizione alla fune e la 55° al cerchio. Tutto il direttivo e le tecniche si ritengono soddisfatte per questa prima parte di stagione agonistica, pur consapevoli che il lavoro da fare è tanto in vista delle prossime prove che riprenderanno nella seconda parte di stagione. Intanto prosegue il lavoro il palestra, in attesa della breve pausa che coinvolgerà le atlete agoniste della società.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino