Biliardo a boccette , la squadra sammarinese Casa Rossa 1 di Murata vince il Trofeo ABIS A2

Biliardo a boccette , la squadra sammarinese Casa Rossa 1 di Murata vince il Trofeo ABIS A2.

Stagione sportiva Biliardo a boccette 2024-2025, su biliardi tradizionali con buche, da incorniciare per la squadra sammarinese Casa Rossa 1 di Murata RSM !! E grande soddisfazione per Renato Carattoni gestore del Bar Casa Rossa!! Super Complimenti alla Casa Rossa 1 per aver vinto il Trofeo ABIS A2 - Campionato Uisp Rimini-Pesaro 2024-2025 di Serie A2 su biliardi con buche !!!!! Aveva vinto con due giornate di anticipo!!!E’ E’ stata premiata a Morciano dopo aver terminato il Campionato con 91 punti in 22 giornate di gioco, e ben 16 punti di vantaggio sulla seconda classificata. I 12 giocatori che fanno parte della rosa della squadra in ordine alfabetico: Andrea Amantini, Stefano Bugli, Manuel Cancellieri, Mario Cenci, Roberto Costantini, Lorenzo Gattei, Salvatore Lichetta, Emanuele Marini, Guerrino Mattioli, Mauro Metalli, Massimiliano Mondaini, Paolo Zafferani. Paolo Zafferani vince il Medagliere Singolo con 20 partite vinte su 21 disputate. E non dimentichiamo il titolo di Zafferani come Campione Sammarinese Singolo 2025 su Biliardi internazionali !!! Lorenzo Gattei e Guerrino Mattioli vincono il medagliere Coppie con 18 partite vinte su 22 disputate. Inoltre Casa Rossa 1 ha vinto Campionato Interregionale squadre 5 giocatori A2 2025. Complimenti a Emanuele Marini e Salvatore Lichetta vincitori del Campionato Provinciale UISP RN-PU di 2°/3° cat 2025. Gara prestigiosa svoltasi presso la fiera di Morciano, con la partecipazione di ben 80 coppie. In finale hanno prevalso su Pietro Del Prete e Pietro Volponi (Circolo Caprilino PU). Massimiliano Mondaini si è classificato al 2° posto del Trofeo Uisp Rimini Biliardo Singolo 3° Cat. Grande soddisfazione è arrivata per Paolo Zafferani con la partecipazione al Campionato Nazionale UiSP Singolo di 2° cat. Alta affluenza di giocatori che si sono giocati lo scudetto ma nella sede finale di Castelfranco Emilia (MO) il giocatore che sale sul gradino più alto del podio è stato proprio il nostro Paolo Zafferani. Ma la ciliegina sulla torta è arrivata nell’ultima competizione della stagione svoltasi a Morciano…nel Campionato Nazionale Squadre A2 che vedeva impegnate 8 squadre molto agguerrite. Casa Rossa rappresentava UISP RN-PU. Nei Quarti aveva la meglio sulla squadra modenese Budrione, quindi in Semifinale prevaleva sui bolognesi del Big Star. Infine la finalissima contro i campioni ferraresi del Bontemponi. Si giocava su 6 punti, e si va sul pareggio 3-3. Decisivo lo spareggio giocato su 3 partite, 1 Singolo e 2 Coppie, i sammarinesi vincono 2 partite e lo scudetto viene conquistato !!! Che dire ??.....COMPLIMENTI RAGAZZI!!!!

C.s. Federazione Biliardo San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: