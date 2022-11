Biliardo: Primo Trofeo Titano

Si è svolto il 1° Trofeo Titano, gara di biliardo con buche a boccette a Coppie, organizzata dal bar Casa Rossa di Murata in collaborazione con ABIS Rimini-Pesaro. Ottima affluenza di giocatori che hanno permesso la formazione di 5 batterie per un totale di 40 coppie (80 giocatori). Le qualificazioni con partite ai punti 70, si sono svolte nei tre bar sammarinesi :  Casa Rossa Murata  Ritrovo Dogana  Circolo S.Andrea Serravalle Quindi la fase finale alla Casa Rossa. Sono saliti sul gradino più alto del podio Mauro Arceci (C.S.B. PU) e Andrea Muccioli (Acli S.Andrea RN). Hanno prevalso su Nando Arduini (Circolo Rossini PU) e Alvaro Santoro (Moderno RN) in una bella finale con ottime giocate. Si qualificano al 3° posto Filippo Olmeda-Armandino Donati (ASD Magnum RN) e Davide Boccarossa- Giordano Rossi (Circolo Caprilino PU). 5° Class. Alberto Quieti-Mattia Bruno (L’Incontro RN). Buona presenza di pubblico sia in sala biliardi che da casa con la diretta degli incontri. Si ringraziano: Renato Carattoni gestore del Bar Casa Rossa per la gradita ospitalità, Paolo Rinaldi arbitro della finale, e tutti gli arbitri delle varie serate di gioco, tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.

