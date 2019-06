Biliardo sportivo specialità stecca

La seconda prova del Trofeo Federale ritrova nel gradino più alto del podio Maurizio Gobbi. Dopo il mancato risultato della prima prova, dove si è fermato ad un passo dalla finalissima, il “professore”, ha messo in mostra la sua maggior capacità vincendo tutti gli incontri con determinazione e una ritrovata sicurezza nei colpi decisivi. Venerdì 07 giugno presso il bar Ferrovia, nella serata finale si sono incontrati nelle semifinali nella specialità cinque birilli, con partite al meglio delle cinque ai sessanta punti, Maurizio Gobbi contro Guardigli Marino nel biliardo uno e Davide Della Balda contro Gianluca Genghini nel biliardo due. Da rilevare la presenza, dopo molti mesi lontano dall’alta qualifica di Gianluca Genghini, che seppur perdente per tre a due contro Davide Della Balda, ha fornito prova di essersi migliorato notevolmente. Maurizio Gobbi fa sua l’altra semifinale per tre a uno contro Marino Guardigli e poi s’impone sempre con lo stesso punteggio di tre a uno contro Davide Della Balda nella successiva finalissima. Ora, senza sosta, dal 17 giugno inizia il campionato sammarinese dal quale scaturiranno i due nomi che difenderanno i colori di San Marino ai mondiali individuali in programma a Pistoia nel mese di ottobre.