Bocce: Gaetano Miloro trionfa al 16° Trofeo Libertas

Bocce: Gaetano Miloro trionfa al 16° Trofeo Libertas.

Domenica 13 luglio si è svolto presso il bocciodromo federale di Borgo Maggiore il 16esimo Trofeo Libertas , gara nazionale italiana riconosciuta dalla FIB. Dopo una giornata intensa di gara che ha visto alla partenza 134 atleti iscritti , ad avere la meglio sugli avversari è stato il neo campione italiano Gaetano Miloro della Vigasio Villafranca, che in finale ha battuto Luciano Mora della Pegognaghese. A completare il podio Fabrizio Poggi (Canova Budrio) e quarto Liviano Fuzzi del Cattolica. Giornata positiva anche per i portacolori della Libertas, miglior classificato Giuseppe Frisoni con il quinto posto, eliminato ai quarti di finale dal vincitore finale. Loriano Gianini , Massimo Magagnini e Stefano Carli hanno vinto i loro rispettivi gironi riuscendo a classificarsi tra i primi sedici. I vincitori sono stati premiati con una targa che riporta lo stemma della Repubblica di San Marino realizzato in legno da Helenio Chierici. Inoltre, la Federazione e la Società Libertas intendono ringraziare il direttore di gara Elvio Baldassari e Massimo Serafini, unitamente a tutto il gruppo arbitri. Prossimo importante impegno previsto per ottobre con il Trofeo Tre Torri.

C.s. Federazione Sammarinese Sport Bocce

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: